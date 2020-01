Melissa Klug y el padre de sus hijos, Jefferson Farfán, continúan en una guerra de nunca acabar. Al respecto, su amiga Vernis Hernández lamentó lo que viene ocurriendo.

“Hay cosas que a mí no me parecen, sus hijos tienen un estilo de vida que el mismo padre se les dio. Yo me encuentro en la misma situación que ella, hay cosas que no les puedes cambiar a tus hijos porque te da la gana”, señaló a diario Ojo.

Asimismo, la cantante señaló las críticas a Melissa Klug no son válidas porque Jefferson Farfán continuaría teniendo un ingreso fuerte de dinero. “Yo no estoy de acuerdo con este tipo de cosas, la gente puede criticar muchísimo a Melissa pero es una vida que ella y Farfán le dieron a sus hijos, es una vida que no se la va a cambiar de la noche a la mañana a una persona que todavía tiene un ingreso fuerte”.

En ese sentido, Vernis Hernández aclaró que Jefferson Farfán puede gastar todo lo que desee en la familia de Yahaira Plasencia, pero no quitándole a sus pequeños.

“Es su plata y él puede hacer con su plata lo que le dé la gana, pero con los hijos... no me parece justo que le quite a sus hijos para él disfrutar un poco más de su dinero (...) Ellos no terminaron la relación de una buena forma y en esas cosas se guarda un poco de resentimiento. Hay cosas que ellos exponen que a mí no me parece, pero es la vida de los dos", expresó.

La artista también indicó que si bien Jefferson Farfán “tiene muchos gastos" (en referencia a Yahaira Plasencia), "los ‘chibolos’ no tienen la culpa”.