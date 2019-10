Tras volver a ‘El dúo perfecto’ junto a Daylin Curbelo, Vernis Hernández opinó sobre la presencia de Yahaira Plasencia en la fiesta cumpleañera de Jefferson Farfán, su “amigo”. Además, la salsera sostuvo que no realizaría una salsa fusión, como lo hizo la ‘reina del totó’ con su último lanzamiento, ya que resaltó que “se vería ridícula” bailando y vendiendo su cuerpo en un videoclip.

Por último, Vernis Hernández aseguró que se ha realizado varios arreglitos, ya que en 36 años nunca se había sometido a cirugías. Pero llegó el momento de acudir a un médico para verse mejor, resaltando que no está de acuerdo con los excesos como los que ha visto dentro de las chicas realities.

Yahaira Plasencia se presentó en la fiesta de Jefferson Farfán, ¿crees que siga negando que regresaron?

Si no formalizan la relación es decisión de ellos; se les ha visto juntos, por lo que la gente supone que ya regresaron. Les deseo lo mejor, que sean felices.

¿Lanzarías una canción de salsa fusionada con reguetón como Yahaira Plasencia?

No, me vería bastante ridícula, es un género moderno que no va con mi estilo. Yahaira en su videoclip, a través del baile, vende su cuerpo y físico, y para eso se necesita energía, yo ya estoy muy tía para hacer ese tipo de cosas. Lo que sí puedo hacer es lanzar una canción con un reguetonero, como lo hacían los salseros antiguos.

Josetty Hurtado se aumentó los labios para verse como una muñeca Bratz, ¿crees que se está excediendo en sus operaciones?

Yo no estoy de acuerdo con el exceso de cirugías. Tantas operaciones cambian tu imagen y la esencia que la gente conoce de tu rostro. Pero, al final, cada persona es libre de hacer con su cuerpo lo que le guste, es una decisión personal.

¿Tú te has operado?

Tengo mis arreglitos, pero no en el rostro. Hace dos meses me sometí a una operación donde me realicé varios arreglitos, estuve un mes y medio en reposo. A mis 36 años nunca me había operado, pero llegó el momento indicado para algunos retoques.

Qué clase de arreglitos, ¿te sacaste la vesícula?

Ojalá me la hubiese sacado, pero no estaba con el peso adecuado para someterme a esa operación. Aún estoy en proceso, sigo hinchada por la operación y estoy con fajas. Si volvería a engordar, no pensaría en operarme de nuevo.