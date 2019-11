Vernis Hernández confirmó los rumores. En la última presentación de Yahaira Presencia en el programa “El dúo perfecto", muchos artistas se sintieron incómodos porque la salsera ni los saludó.

“En realidad no saludó a nadie. Si Yo estoy en un escenario con 18 artistas, la idea es saludar a todos. En realidad saludó a dos o tres que estaban su costado. De allí no saludó (...) Todos en prensa saben cómo es ella y tienen su opinión propia”; comentó a Diario Ojo.

Además, envió un contundente mensaje a la amiga íntima de Jefferson Farfán: “(La humildad ) no se dice, eso se demuestra. Qué haces tú diciendo soy humilde y al final no lo demuestras”.

La cantante también hizo una sarcástico comentario del por qué la ‘Foquita’ no la oficializa como pareja sentimental ante la opinión pública.

“Sus razones tendrá el Farfán, pues no. A mí me daría tremenda vergüenza (que no me oficialicen). No la oficializa o ella no lo pide por algún motivo, sus razones tendrá”; dijo entre risas.

Finalmente, dijo que Plasencia ha quedado regia con los arreglitos que se ha hecho en el cuerpo.

“Se le ve bien. Los arreglos, la inversión está bien hecha. El que tiene plata que lo aproveche. Ella está invirtiendo en su apariencia”; resaltó.