Yahaira Plasencia se presentó el último sábado en “El dúo perfecto, donde interpretó su tema “Y le dije no”. Su presentación no pasó desapercibida y fue blanco de críticas.

A pesar de que inicialmente aseguró que no quería comentar sobre ella, Daylin Curbelo no dudó en arremeter contra Yahaira Plasencia.

"Yo he aprendido que si no tengo nada bueno que decir mejor me quedo callada”, mencionó.

“Lo que he visto es que tuvo un problema, que se desafinó y todo porque ella es así ¿no? Es desafinada, pero eso ya no tiene que ver con la producción del programa”, sostuvo.

En tanto, Vernis Hernández destacó la evolución artística de Yahaira Plasencia con sarcásticos comentarios.

“Claro que la chica ha evolucionado. Está trabajando con Sergio George y cualquiera no trabaja con él. Tampoco cualquiera tiene la plata para poder hacerlo. Yo llevo 18 años y no me alcanza”,manifestó.

[PUEDES VER] Yahaira Plasencia es sorprendida con regalo que le hace recordar a Jefferson Farfán | VIDEO