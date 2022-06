Verónica Castro regresa al teatro tras 20 años y luce así [VIDEO]

Verónica Castro, quien después de 20 años alejada de los escenarios teatrales, regresó con “Aplauso. Un musical para una estrella”, una versión en español de la obra de Betty Comden y Adolph Green “Applause”.

"Se los digo sin temor a equivocarme, este musical es la pieza más completa, más bella y mejor hecha en la que he participado. Estoy que no me la creo", dijo Verónica Castro emocionada previo a una función especial celebrada en el Teatro San Rafael de la Ciudad de México.

En "Aplauso", Verónica Castro da vida a una famosa estrella de teatro en la edad madura que conoce a una joven admiradora a quien luego invita a trabajar con ella sin conocer sus verdaderas intenciones.

Verónica Castro aseguró que su papel de Margo Channing le ha permitido expresar lo que ha querido decir: "La madurez te proporciona aplomo, experiencia, pero los nervios de subirte a un escenario jamás se acaban". Fela Fábregas funge como productora de esta puesta en escena que por primera vez llega a México y cuya historia se inspira en el clásico del cine de 1950 "All About Eve" ("La malvada"), protagonizado por Bette Davis y Anne Baxter.

En 1970 "Applause" se estrenó en Broadway con Lauren Bacall en el papel principal, y tanto el musical como la actriz fueron galardonados con Premios Tony. En 1973 Libertad Lamarque estelarizó la primera producción hispanoparlante, que en aquella ocasión se montó en Argentina.

"Es una obra maravillosa, una obra muy bien escrita, ha sido un éxito cuando se ha presentado", dijo Verónica Castro, de 63 años. "Lo han hecho muy bien las actrices que han participado en otras versiones. ... Aparte de todo, no me imaginaba que iba a estar tan cobijada, tan bien abrigada con este elenco de súper lujo".

Confesó que este proyecto la sacó de una "inercia" en la que se encontraba, sin ofertas que le resultaran lo suficientemente atractivas como para regresar a la televisión. En el montaje la actriz hace gala del carisma que la caracteriza, y sus múltiples cambios de vestuario y pelucas gustan sobre todo al público femenino. "Siento rico estar de regreso porque siento ganas de que vean esta historia", dijo Verónica Castro.

"De verdad, de corazón les digo, ojalá que lo valoren mucho porque fue un trabajo intenso, no fue nada fácil, pero está muy bonito, muy bien preparado, todos le hemos echado muchas ganas", añadió la protagonista de telenovelas como "Rosa salvaje" y "Mi pequeña Soledad", tras reconocer que no tiene los mejores dotes vocales ni una gran habilidad para bailar. En "Aplauso", Castro comparte créditos con los actores Olivia Bucio, Luis Gatica, Natalia Sosa, Eugenio Montessoro y Lenny Zundel.

El musical lleva un par de semanas en cartelera y ha recibido comentarios muy positivos de la crítica sobre la calidad de la producción, el talento de los actores y la energía con la que la actriz volvió al escenario. "No hemos hablado de un periodo, pero le he dicho a Fela Fábregas que estaré en el musical hasta que el cuerpo aguante, hasta que mis fuerzas me lo permitan y hasta donde llegue viva", dijo Castro en tono bromista. Señaló que se espera que el musical viaje este año o principios de 2017 a otras ciudades del interior de México, Estados Unidos y probablemente a Argentina, donde goza de gran popularidad.

Una noche de Teatro inolvidable. Felicidades @vrocastroficial que sigan los éxitos. Cc @CristianCastro pic.twitter.com/LOTduPiABP

— Cristian Castro Club (@ccastroclub) 30 de junio de 2016

