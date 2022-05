​Verónica Linares aparece en vivo con moretón en el rostro ¿Qué pasó? [VIDEO]

La periodista y conductora de la edición matutina de América Noticias, Verónica Linares, sorprendió a todos esta mañana al presentarse con un moretón en el ojo izquierdo. En redes sociales, los televidentes se preguntaban qué es lo que había pasado pero pronto se descubriría la verdad ¿Alguien la había agredido?

“Me preguntaron en redes sociales que había pasado, pero se trata de simple maquillaje”, comentó en un inicio Verónica Linares. “Así hay miles de mujeres que sufren de maltrato físico y psicológico, A lo largo de la semana hemos mostrado cifras que nos ponen arriba entre los más violentos y violadores”, señaló la compañera de Federico Salazar aclarando un tema.

Verónica Linares quería representar de alguna manera a las miles de mujeres maltratadas que no encuentran justicia en el país ante las agresiones, esto a un día de realizarse la marcha #NiUnaMenos.

“Yo he sentido la angustia de callar, me ha hecho sentir culpable por más que sabía que era maquillaje. Hay muchas razones por las que uno calla. Hay que dejar atrás esas razones porque el silencio es cómplice”, agregó Federico Salazar, compañero de conducción de Verónica Linares.

KATY JARA CUENTA AGRESIÓN: “Ya no más maltratos, no más amenazas. Que no te hagan sentir menos y aléjate”. Así resume su experiencia de vida la popular cantante de cumbia y animadora de TV Perú, Katy Jara, quien desde las redes sociales se sumó a la marcha #NiUnaMenos que se realizará este 13 de agosto.

Desde su cuenta oficial de Facebook, la popular “Reina del sur” Katy Jara contó que fue víctima de violencia psicológica. “... A veces me discriminaron por mi peso o mi talla (mido 1.56 m.)... Debo comentar que en este difícil ambiente de la música, me han cerrado muchas puertas, me han dicho que sola no podré, que mi trabajo no sirve, vendrás a rogarme y otras cosas irreproducibles...”, es parte de la carta abierta de la conductora de “Domingos de fiesta”.

