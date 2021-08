Verónica Linares utilizó sus redes sociales para enviar un contundente mensaje tras la denuncia de la congresista Patricia Chirinos contra el premier Guido Bellido por una supuesta agresión verbal.

La periodista de América TV expresó toda su indignación en su cuenta de Twitter y condenó lo sucedido entre la parlamentaria y el presidente del Consejo de Ministros.

“No hay contexto alguno que permita decirle a una mujer “solo falta que te violen”. Es una vergüenza tener autoridades así #NiUnaMenos”, escribió en su red social.

¿Qué pasó entre Guido Bellido y Patty Chirinos?

La congresista de Avanza País explicó que el hecho se originó cuando ella solicitó la oficina parlamentaria donde trabajó su padre Enrique Chirinos Soto.

“Por favor quisiera que me ayuden y me den esta oficina que ha sido de mi padre y tengo muchos sentimientos hacia esa oficina. Por favor ayúdenme. Y Bellido me dijo ‘que te preocupas de eso, anda cásate’, y yo le dije ¿perdón? he sido soltera, casada, divorciada y ahora soy viuda y me dijo: ‘entonces ahora solo falta que te violen’. Él me lo dijo directamente”, afirmó.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO