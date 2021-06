La periodista Verónica Linares se mostró sumamente emocionada al momento de vacunarse contra el coronavirus o COVID-19, debido a una enfermedad rara que padece y que la hizo formar parte de las personas inoculadas en esta primera fase.

Verónica Linares registró el momento que estaba esperando su vacunación en uno de los vacunatorios de Lima y dijo: “Tengo vergüenza grabar acá. Quiero llorar”, dijo la periodista a quien se le veía muy feliz.

ENFERMEDAD

Solo hace unos días, la conductora de América Noticias, Verónica Linares, reveló el pasado viernes 11 de junio que solicitará la vacuna contra el coronavirus porque posee un padecimiento incluido en la lista de enfermedades raras y huérfanas (ERH) del Ministerio de Salud.

“Estoy muy muy contenta. Ustedes han visto cómo la Rebeca se burla de mí, de mis medias y de mis várices horribles. Hace cuatro años me dio una trombosis por una vena y me tuvieron que operar de emergencia, fue horrible. Por ese antecedente me voy a vacunar”, contó.

Si bien no especificó cuál era el suyo, la lista de Enfermedades raras y huérfanas del Ministerio de Salud contempla dos padecimientos de este tipo: trombocitemia esencial y trombofilia primaria.

VIDEOS RECOMENDADOS

Janet Barboza cuestiona a Pamela López: “¿No hay amor propio?, ¿No hay dignidad?” | VIDEO

TE PUEDE INTERESAR