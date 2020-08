A pocas semanas de convertirse en madre, por segunda vez, la periodista Verónica Linares se animó a comentar sus expectativas de la próxima llegada al mundo de la pequeña Antonia.

Entre otras cosas, reveló que tuvo una verdadera “dulce espera” -al margen de la coyuntura de la pandemia-, porque no tuvo ni los típicos malestares de una gestante, ni los raros antojos que a aveces se presentan en los embarazos.

A un mes de dar a luz, la emoción de volver a ser madre debe estar a flor de piel...

Contenta porque ya falta poco para ver a la bebé, que es lo que más nos entusiasma, pero es en una situación tan rara, en medio de esta pandemia.

¿Cuando inició la cuarentena, pensaste que la situación ya estaría controlada hasta que llegue el día de parto?

Conversando con especialistas, ya sabíamos que la bebé iba a nacer en medio de toda esta situación. Por lo que hemos visto, en setiembre no habrá mejora, probablemente se viene una crecida (de contagios) o para octubre -ojalá que no- pero soy realista.

Es verdad, es una situación muy compleja...

Probablemente, mi esposo no va a poder acompañarme (en el parto), tiene que quedarse con mi hijito Fabio. Nadie de la familia va a poder venir a conocer a la bebé, ni yo voy a poder llevarla, los abuelos no van a poder ver a la recién nacida. Todo tiene que ser por video, porque los abuelitos son más vulnerables. De verdad es una situación muy rara, pero felizmente estamos sanos.

Más allá del estrés natural de esta coyuntura, ¿cómo llevaste tu segundo embarazo?

Incluso hasta más tranquilo que el de Fabio. Hace siete años, yo no sabía que retenía líquido, y eso hizo que en las últimas semanas mis pies se hincharon, parecían panetones. Ahora estuve cuidando bastante mi alimentación, y todo ha sido mucho más tranquilo todavía.

DETALLES

¿Será parto natural o por cesárea?

En el caso de Fabio fue por cesárea, y ahora imagino que también. Solo sé que la bebé está en la última etapa, y nacerá a finales de agosto o a principios de setiembre.

Antes era lógico preguntar si ya se había pensando en los padrinos, pero ahora...

Mi hermana es la madrina de Fabio y ahora la hermana de mi esposo va a ser la madrina de Antonia. Pero no sabemos cuándo será el bautizo, ya será cuando tenga 2 años porque en un año no creo.

¿Subiste mucho de peso?

Felizmente, no. Rebeca (Escribens) siempre me molesta y me dice: ‘oye, tú eres una mentirosa, no estás embarazada. Te has ido a tragar a un restaurante nada más’. No he subido mucho de peso, dicen que las mujeres debemos subir un kilo por mes, yo estoy por ahí, pero felizmente todo está controlado.

¿Quién está más ansioso, tú o tu esposo?

Creo que mi esposo. Me ha pasado que me levanto a la 3:30 de la madrugada, para ir al trabajo, y él está despierto y le pregunto: ‘qué haces despierto a esta hora’, no puedo dormir, me dice.

Debe ser la preocupación...

Bueno... a él le dieron los antojos. En la época de Fabio todo el día comía helado y esta vez, los tres primeros meses, cuando todavía no le había contado a nadie del embarazo, comía panqueques todo el día.

¿Tú no has tenido antojos raros?

Los peruanos siempre tenemos antojos de comida, pero ese antojo raro que llega a las 12 de la noche y como sea tienes que saciarlo, no pues. Ahorita me encantaría comerme un sánguche pero no tengo la necesidad de hacerlo, no es que si no lo como, me vuelvo loca.

¿Cuánto tiempo permanecerás alejada del noticiero?

Todo depende de cómo me sienta, hay que organizar las cosas en la casa también. Felizmente, en el canal me dan todas las facilidades, así que por eso no me angustio.

Ojo al dato

Hace 7 siete años, Verónica Linares se convirtió en madre por primera vez, fruto de su matrimonio con el abogado Alfredo Rivero-Nieto.

43 años de edad tiene la presentadora, que ha descartado la idea de buscar un tercer hijo.

