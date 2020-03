La conductora de América Noticias, Verónica Linares, se encuentra en una de las etapas más lindas de su vida. Y es que la periodista anunció emocionada su embarazo, tras haber estado buscándolo por aproximadamente cinco años.

Al parecer, la compañera de Federico Salazar esperó que pasaran los tres meses de riesgo para poder revelarle al mundo esta increíble noticia. A través de sus redes sociales agradeció el apoyo y los buenos deseos que todo sus seguidores vienen brindándole.

“Ha sido un día bien ajetreado en la casa y en el trabajo. Ahora los chicos tienen que quedarse con nosotros por lo del Coronavirus. Y no había tenido la oportunidad si no hasta esta hora de agradecer a todos por su cariño, que se enteraran de la sorpresita (embarazo) que les he dado", comenzó diciendo en el video que subió a su cuenta de Instagram.

La presentadora prometió a todos los usuarios que próximamente estará contando los detalles del proceso de su embarazo.

"Gracias por sus buenos deseos, estamos muy felices y me alegra que ustedes también se hayan alegrado. Ya les estaré contando cómo me va en esta nueva aventura de la maternidad”, finalizó.

