La conductora de América Espectáculos, Rebeca Escribens, regresó de vacaciones y volvió a juntarse con Federico Salazar y Verónica Linares. Y es que recordemos que durante sus vacaciones, la conductora fue reemplazada por Silvia Cornejo, quien reclamó que los periodistas no la saludaban.

“Muy buenos días, Verónica, Federico. ¿Qué tal? Una que se levanta 6 de la mañana para estar aquí y Verónica ni siquiera dice ‘Hola, Silvia’ ¿no? ¡Nada! Bueno”, expresó la exmodelo.

Tras dicha polémica, Verónica bromeó con la popular ‘Doña Rebe’ al referirse a las declaraciones de la exreina de belleza. “¿Ahora viene Silvia Cornejo, no? ¿Silvia Cornejo?”, manifestó la comunicadora, haciendo alusión a las declaraciones de Cornejo.

“Las quejas me han llegado por WhatsApp, ni más te remplazo me dice, me tratan mal Federico y Verónica, muy mal”, agregó Escribens.

“Si tú (Rebeca) nos dejas las indicaciones: ‘Cuando venga Silvia, trátenla mal para que se vaya rápido’, así nos dices”, comentó en respuesta Linares.

