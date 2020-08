Verónica Linares: “Yo quiero salir con el esposo de Tilsa Lozano”

La conductora Verónica Linares, es una de los tantos personajes públicos que ha opinado sobre las supuestas acusaciones que, aparentemente, hizo Blanca Rodríguez sobre algunas llamadas que habría realizado Tilsa Lozano.

Esta vez, Verónica Linares, bromeó con una canción de los 'cuatro de cuba' que habría salido en los vídeos tanto de Tilsa Lozano como de Blanca Rodríguez.

"Todos escuchan esa canción en la radio, yo también me voy a grabar". Además, dijo que quería salir con el esposo de Tilsa Lozano. "Yo quiero salir con el esposo del Tilsa, yo quiero con Hidalgo a ver, quiero salir con el esposo del Tilsa, yo quiero con Hidalgo a ver".

Por otro lado, Verónica Linares comentó que Blanca Rodriguez y Tilsa Lozano no deberían pelear por el 'Loco' Vargas. "¡Suéltenlos! ya me da vergüenza ajena que las hacen pelear por los hombres, no tienen porque pelear por un hombre, ¡basta!".

OJO CON ESTO:

Gonzalo Núñez: producción se burla en vivo de periodista y lo comparan con personaje de Los Picapiedra

Yahaira Plasencia responde a Verónica Linares tras comentario sobre su participación en EEG

Yahaira Plasencia: Verónica Linares le pide enfocarse en sus conciertos que estar en EEG

Verónica Linares aparece en vivo con moretón en el rostro ¿Qué pasó? [VIDEO]

Federico Salazar trollea a Verónica Linares en programa en vivo

HAY MÁS...