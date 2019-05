​Vicente Fernández no quiere trasplante de hígado por miedo a que sea de un homosexual (VIDEO)

El cantante mexicano, Vicente Fernández, ha desatado toda una polémica luego de que contara que se ha negado a un trasplante de hígado, que le podría salvar la vida, por temor a que este órgano sea de un homosexual o de un drogadicto.

Vicente Fernández contó al programa "De primera mano", los detalles del cáncer al hígado que padece y cómo es que se negó a operarse.

Cuando le detectaron el cáncer al hígado, Vicente Fernández estaba en plena gira, la cual no dudó en cancelar. "Cuando me dijeron que era cáncer, interrumpí la gira", reveló.

Fueron los médicos de un hospital en Houston quienes lo quisieron operar de urgencia para que la enfermedad no avance más. Incluso, ya le habían conseguido un hígado donante.

"No me querían dejar salir, me dijeron: es que ya encontramos su hígado compatible. Ya viene el oncólogo", detalló.

Sin embargo, Vicente Fernández contó que su negación fue por temor a que el hígado sea de un homosexual o drogadicto.

"Me querían poner un hígado de otro cabrón y les dije: "yo no me voy a dormir con mi mujer con el hígado de otro hombre. Ni sé si era homosexual o drogadicto"", dijo.

Vicente Fernández fue a Chile en busca de otro tratamiento y ya fue operado con ayuda de un robot.

