El cantante argentino Vicentico volverá a Perú luego de tres años de ausencia. El cantautor se presentará en el Arena Perú el próximo 4 de noviembre con lo mejor de su álbum “El Pozo Brillante”.

Las entradas para el show de Vicentico en Lima estarán a la venta desde el próximo jueves 15 de setiembre, a partir del medio día, a través de Teleticket.

El reciente ganador de dos premios Grammy, a Mejor Álbum de Rock y a Mejor Canción de Rock, buscará emocionar a sus seguidores con la interpretación de sus recordados temas: “Algo contigo”, “esclavo de tu amor”, “Los caminos de la vida” y “Solo un momento”.

El cantante, que saltó a la fama en Los Fabulosos Cadillacs, se mantiene vigente entre su público y es así que, luego de realizar dos discos con el grupo “La salvación de Solo y Juan’' (2016) y “En vivo en The Theater at Madison Square Garden” (2017), lanzó en 2021 su séptimo disco solista “El pozo brillante”.

Esta producción contiene once temas, entre los que destacan sencillos como “Freak”, “No puedo”, “Cuando salga” y también “Ain’t Go No (I Got Life)”, este último es el único que no fue escrito por el intérprete.

El disco fue grabado durante el año 2019 entre Buenos Aires y Nueva York, producido por Vicentico y el reconocido Héctor Castillo, con mezcla del mismo Castillo, James Brown y Tony Masserati.

