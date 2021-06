El vidente más joven de Latinoamérica, Mossul, se mostró preocupado cuando en “Amor y Fuego” le pidieron dar sus predicciones referente a los vladiaudios y demás temas de la política. Resulta que habría recibido amenazas, por lo que ahora no desea hablar mucho de tema.

“Yo gustosamente hablar de esos audios, pero hay un tema que yo también quiero cuidarme”, dijo el vidente Mozzul, generando la curiosidad de Rodrigo González y Gigi Mitre.

“Ha habido mensaje por interno y por las predicciones que he dado y quiero cuidar mi tranquilidad y la tranquilidad de mi familia y más que nada por eso”, agregó el vidente más joven de Latinoamérica, encendiendo las alarmas.

Eso sí, Mossul indicó que de política, lo único que puede hablar es sobre quién será el próximo presidente. En ese sentido, volvió a asegurar que Keiko Fujimori lo será. “Yo ya prefije que Keiko Fujimori será la presidenta del Perú. A mí diganme lo que quiera. Mis cartas no me mienten. He tenido errores porque nadie es perfecto. Pero cuando sueño y tengo un presentimiento es por algo y por eso digo que Keiko será la presidenta del Perú”.

Finalmente señaló: “El 15 d julio, antes del Día de la Virgen del Carmen, va ocurrir una noticia muy muy importante. Ahora va ocurrir muchas cosas, van haber más destapes, más audios, pero ahora veremos los verdaderos rostros de los personajes”.

