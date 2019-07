El video que Thaísa Leal compartió desde la final de la Copa América│VIDEO

Tal como contó días atrás, Thaísa Leal asistió a la final de la Copa América 2019 que la selección de Brasil disputó con Perú en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, ciudad donde vive la garota.

La nutricionista no entró en polémicas y únicamente compartió un video en sus historiasde Instagram de lo que fue el espectáculo de clausura de la Copa América previo al partido.

En el video se puede ver a los cantantes Anitta y Pedro Capó interpretando el conocido tema 'Calma'.

Thaísa Leal no publicó nada más ni se pronunció sobre el título que su selección le ganó a Perú. Sin embargo, en sus videos se puede observar que estuvo rodeada de hinchas brasileños.

Como se recuerda, días atrás una peruana, fan de Alondra García Miró, criticó a Thaísa Leal por ir a la final de la Copa América.

Thaísa Leal no se quedó callada ante los insultos y aseguró que ella es la "mejor ex del mundo" porque no habla ni responde a nadie.

"Yo respeto MUCHO a las personas, mismo que (así) no me respeten. Y más que eso, ME respeto", señaló Thaísa Leal sobre Alondra García Miró y Paolo Guerrero.