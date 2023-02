El último 27 de febrero de 2023, una usuario anónimo publicó un video en TiktTok donde denuncia presuntos maltratos laborales de la fundadora de la asociación educativa MAB Perú, Macarena Arribas Berckemeyer.

En los audios se escucha a la experta en educación despreciar el trabajo de una de las asesoras de MAB. “Ahora sí voy a ser Hitler, porque no me están entendiendo, no están following my instructions”, dice furiosa, pidiendo que retiren un video que había publicado en las plataformas de la asociación.

Luego, utiliza palabras soeces e insultos para referirse al desempeño de su trabajadora:

“Vuélveme a hacer tu mier*, y que lo vuelva a hacer, no puedo yo estar pagándole a tutores que están trabajando mal en verdad, pero no es culpa de los tutores, es culpa de nosotros por no supervisar y no mandarlos a la mier* en el momento adecuado (...) No me importa que escuche la mier*, que escuche que es una mier* lo que me ha dado. Que atrás salga ella bailando, put** por amor a Dios , a veces me pregunto por qué no me entienden si entiendo ser super clara, como me esfuerzo demasiado, así como ‘for dummies’. Necesito que sea hueva** que la provoque a la gente ir, no una clase de salsa”.

Los comentarios no se hicieron esperar y muchos usuarios en redes sociales comenzaron a etiquetar a la Sunafil, Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral del Ministerio de Trabajo.

Qué respondió Macarena Arribas tras denuncia en redes

Macarena Arribas Berckemeyer usó su cuenta de Instagram para confirmar que ella es la persona que se escucha en los audios y, por ello, pidió disculpas “a las personas que se han sentido ofendidas”.

“Me toca responder a una serie de publicaciones anónimas de redes sociales donde se exhiben comunicaciones privadas (...) Se exhiben unos chats donde yo utilizo un lenguaje no apropiado para referirme a temas laborales en un contexto de alto estrés. Acepto que esta mal expresarme de esa forma , con mayor razón si nuestro propósito esta relacionado a la educación”, comentó.

Además, pidió una reunión con las personas que difundieron los audios para tener un ‘diálogo’: “A las personas que se han sentido ofendidas, les pido disculpas. Estaré encantada de reunirme con ellas a través de un diálogo respetuoso, tienen mis datos, los espero para conversar personalmente, estoy abierta al diálogo”.

“En confianza uno puede decir cosas que no lo haría en público, quien no lo ha hecho alguna vez. ¿Me siento orgullosa? Por supuesto que no, pero somos seres humanos”.

Caso Telmo: practicante sufrió maltrato laboral por su exjefa

En el 2020, en redes sociales se difundieron unos audios en donde la jefa de Telmo Paz, un estudiante de Derecho, le reclamaba por los colores de una matriz a través de un audio de WhatsApp. En los audios se puede escuchar el duro mensaje que envió la mujer: “Yo no entiendo qué m... son los colores verde, amarillo y naranja... el verde y el naranja, ¿¡qué c... es!? Tiene que haber una leyenda, mínimo. No entiendo, ¡quítame los malditos filtros de m... para que la matriz esté inmóvil! Cuando quiero revisar bien, c... que me mueve todo y yo no quiero eso, quiero que esté inmóvil esta pu... matriz”.

De inmediato, el audio finaliza: “ ¡Yo no voy a hacer el trabajo por ti, tú eres el practicante, tú me tienes que ayudar, porque sino la hago yo c...!”.





