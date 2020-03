Viviana Rivasplata habló sobre las cirugías de algunas modelos de la farándula y aunque admitió estar a favor de los ‘arreglitos’, dijo que hay que tener cuidado con el abuso de las mismas.

“Estar -tan jóvenes sobretodo- (diciendo) me falta un poquito de pómulo, me falta levantarme acá, necesito bótox y no puedes ni gesticular, la boca más hinchada porque es más sexy, más busto porque se ve mejor o trasero porque está de moda. ¿Cuál es el límite? Ya todas son igualitas”, señaló la ex Miss Perú.

"Hay que quererse, creo que es el mensaje que hay que dar. Hay que valorarse y hay que transmitirle eso a los jóvenes. No estoy en desacuerdo con las operaciones, estoy en desacuerdo del abuso y sobretodo de jóvenes que no lo necesitan”, agregó.

Sobre Sheyla Rojas, Viviana Rivasplata no quiso admitir que había abusado de las operaciones: “No, yo no voy a decir Sheyla hizo esto. Cada quien es dueño de su cuerpo”.

Sin embargo, sí dijo que no le parecía “saludable” que chicas tan jóvenes como Sheyla o Flavia Laos quieran ser “perfectas”: “No sé qué se habrán hecho, son chicas lindas igual, pero empezar con tantas cosas. Sobretodo el motivo, el motivo de querer una imagen perfecta para los seguidores, no es, para mí, saludable. Ojo, me parecen chicas hermosas las dos”.

“Pero yo creo que los seguidores y las jóvenes que están mirando todo lo que hacen, reciben un mensaje que no es tan saludable, correcto”, explicó.

Viviana Rivasplata afirmó que las modelos que se operan no deberían aconsejar a sus seguidores a hacer lo mismo: “Las chicas que se lo hagan pero que hablen con sus seguidores para que no traten de imitarlas en ese sentido, que no piensen que eso es perfecto sino que es lo que ellas decidan hacer con su cuerpo. Es una línea bien delicada”.

Por su parte, Viviana contó que ella pasó por el cirujano en el año 2001 para reducir sus medidas:

“Sí he pasado por el cirujano. Me hice reducción de busto hace muchísimos años, de lo cual me arrepiento porque me lo hice cuando gané el Miss Perú y me lo pidieron en ese momento. Me arrepiento porque no era necesario, en ese momento sentí una presión de que de repente tienes el busto muy grande y en el Miss Universo las chicas no, son más delgaditas", explicó.

“Ya pasó, ya me lo saqué, ya me creció de nuevo (...) cuando termine con mis hijos, la lactancia, me arreglaré el busto para que esté en su sitio”, añadió.

De otro lado, la ex reina de belleza comentó que ella desea inspirar a las mujeres pero no por el lado del físico, sino para alentarlas a trabajar y emprender proyectos.

“Estoy enfocada en inspirar a mujeres para que salgan adelante, para que emprendan su negocio, para que sigan trabajando (...) hay muchas cosas que mostrarle a las chicas jóvenes, de lo que sí pueden hacer, de lo deben lograr, de lo que deben perseguir, de lo que ellas son capaces de hacer por sí mismas que buscar un físico en cánones de perfección porque no existen”.

Video: Marisol Mayta

VIDEOS RECOMENDADOS

Sofía Franco confirma que su hijo pasará prueba de coronavirus- diario Ojo

TE PUEDE INTERESAR