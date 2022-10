Para Wendy Ramos encontrar aquello que la hace feliz no fue fácil, tuvo que soltar cosas del pasado y en ocasiones saltar al vacío, con toda la incertidumbre que eso implica. “Nosotros somos los responsables de ir a buscar qué cosa nos da felicidad, no esperar a que alguien te dé felicidad”, reflexiona Wendy en conversación con OJO.

Pataclaun es el trabajo por el que más se la recuerda, pero tal vez poco sepan que ella fue periodista. Luego le llegó la oportunidad de hacer clown y lo dejó todo. “Yo me metí a un taller de clown sin saber qué era y me enamoré”. Su trabajo más reconocido llegó con Pataclaum, fue un boom pero cuando acabó, Wendy confiesa que sintió un vacío.

“Cuando se acabó Pataclaun yo sentí el vacío, que me caía en un abismo y me quedé seis meses paralizada, no sabía qué hacer, y de pronto (llega) Bola Roja, que es lo que más orgullo me da de lo que he hecho. Cuando Bola Roja se estaba acabando, ya ahora qué hago, el taller, y comencé a hacer cosas increíbles; y cuando vino la pandemia, ya hoja en blanco, a ver con qué la llenamos. Y si ahorita pasa algo también va a ser así, porque confío en mi cabeza, en todo lo que he estudiado”, cuenta Wendy.

Wendy Ramos es una destacada actriz y hace unas semanas protagonizó una nueva charla de “Compartiendo Sabiduría”, la plataforma digital creada por Tottus para contribuir con el desarrollo y el empoderamiento de las mujeres. Foto: Archivo GEC.

Con 55 años y una destacada trayectoria en la actuación, ahora dedica gran parte de su tiempo a la organización y dictado de talleres. Hace unas semanas protagonizó una nueva charla de “Compartiendo Sabiduría”, la plataforma digital creada por Tottus para contribuir con el desarrollo y el empoderamiento de las mujeres. Tuvo un encuentro presencial con 18 mujeres, quienes viajaron desde distintos puntos del país para hablar sobre la felicidad y cómo alcanzarla. “Fue bien bonito. Hubo muchas preguntas, varias me siguen escribiendo, hablando del tema, de cómo encontrar tu felicidad”

¿Y qué es la felicidad para Wendy?

Qué pregunta tan difícil. De qué esta hecha para cada uno es lo importante, porque a unas personas los hace felices unas cosas, a otras personas otras cosas, y creo que nos hace falta detenernos a pensar qué nos hace felices a nosotros. En esta plataforma “Compartiendo sabiduría” yo voy directo y les digo ‘Preocúpate de tu felicidad y que nadie es responsable de tu felicidad más que tú’. Si mi felicidad está en que los demás sean felices, chévere, es una elección. Pero no ‘me sacrifico para que el otro sea feliz y yo no’. Muchas veces estoy pisando mis deseos, mis límites, lo que yo quiero hacer en la vida para que los demás estén contentos, porque nos han enseñado eso.

¿Hubo un quiebre en tu vida que te llevó a esto, a decir lo que quieres, lo que te hace feliz?

Creo que fue darme cuenta que era posible hacer las cosas que yo quería. Cuando reviso los logros que he tenido en mi vida, mis grandes logros de todo tipo, todos tienen en común que los hice siendo fiel a mí misma. Ahora confío más en mi instinto, en lo que yo quiero.

¿Te estás centrando más en las charlas, cómo va la actuación?

Las charlas las hago desde el 2011, lo que pasa es que lo hago más para empresas y nadie se entera. Hago muchísimas y desde que salió el video del BBVA no sabes, se multiplicaron por mil. Pero mi trabajo principal es dar conferencias y la actuación a mí me encanta.

Estudió Periodismo, pero el arte y en particular el clown la cautivaron. En esta foto interpretando su obra teatral Cuerda. Foto: Archivo GEC.

¿Si se te presenta la oportunidad de hacer algo que te apasione, no importa si es un salto al vacío, lo haces?

Estoy lista para saltar.

¿A los 55 años?

Claro que sí.

¿El tema de la edad juega mucho, sobre todo para empezar de cero?

Es que no empiezas de cero. Empezar de cero es como borrar todo lo de atrás, ¿se borra? ¿O sea, todo lo que has aprendido hasta hoy día se borra porque cambias de sitio? No.

- Hay una autoseguridad de lo que eres

Comienzas a validar. Si ya escribí un libro en el 2018, cómo no voy a poder en el 2022; con todo lo que he estudiado en estos años puedo hacerlo mejor.

¿Piensas escribir un libro?

Ya sale ahora en noviembre.

¿A qué le tienes miedo?

A los terremotos, a las ratas y pericotes. Me da miedo que algo me impida hacer lo que yo quiero, una enfermedad, algo. Perder mi libertad, que es la cosa que más aprecio, que me ha costado tanto conseguirla, sentirme libre de que he armado mi vida como yo he querido.

¿Cuando dices no quiero perder mi libertad, también te refieres a la relación de pareja?

No. Mi libertad de decidir, mi libertad de viajar.

¿Estás con pareja?

No, no, no.

¿Te animarías a tener Tinder?

Creo que no, soy muy temerosa de los locos que hay en las app. No.

La charla completa con Wendy Ramos en “Compartiendo Sabiduría” se pude ver en la cuenta oficial de YouTube www.youtube.com/c/CompartiendoSabiduriaMamaSabe y en las redes sociales oficiales de la plataforma: @Sabiduriatottus en Instagram y @CompartiendoSabiduria en Facebook y Tik Tok.