La cantante vernacular Wendy Sulca fue confirmada para la nueva edición de Vivo por el rock y este anuncio causó gran polémica.

Sin embargo, Wendy Sulca salió al frente para señalar que, literalmente, “le resbala” lo que digan los detractores pues simplemente ella prefiere escuchar a sus seguidores quienes sí van a sus conciertos.

“Yo ya no les hago caso, hace mucho tiempo dejé de hacerles caso, yo no me siento mal por estos comentarios que hacen, solo a la gente que apoya, que van a mis conciertos, como dicen mis canciones, no me importa lo que digan, suavecito me resbalan”, dijo Wendy Sulca.

La cantante de 'La tetita' sí admitió que antes les chocaba lo que decían de ella, pues se inició de pequeña en el mundo artístico y no conocía de la maldad.

“Al principio me chocó porque era una niña y no entendía la malicia, siempre va a existir la gente con mala onda y malas vibras”, expresó.

Wendy Sulca pidió la unión entre todos los géneros, por lo que el festival Vivo por el rock no debe encasillarse solo a ese ritmo.

“Yo aplaudo que se sumen más géneros, que esté la cumbia, la fusión, que estén más bandas y que nos apoyemos entre peruanos, que la música peruana crezca y crezcamos todos juntos”, pidió la cantante.