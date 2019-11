La cantante Wendy Sulca hizo una grave denuncia en su página de Facebook. Ella reveló que un policía la atropelló frente a la Escuela de Policías en Chorrillos, provocándole “una contusión en ambas rodillas y un derrame articular”.

El accidente, según contó, ocurrió el pasado 25 de junio de este año y el policía que protagonizó el atropello fue identificado como Rodolfo Zúñiga con su moto de placa EP4613.

La cantante sostuvo que el policía no estaría cumpliendo el acuerdo relacionado a los gastos de la terapia.

“Luego del impacto, él dijo que se haría responsable de cubrir el tratamiento de mi recuperación. Hasta la fecha, solo ha hecho 1 depósito por la mitad del primer tratamiento, pues no ha depositado la segunda mitad ni ha querido asumir los gastos de terapias adicionales dado que la terapia inicial que se había prescrito no me ayudó a recuperarme”; escribió en la red social.

[PUEDES VER] Wendy Sulca lanzará nueva versión de su clásico “Cerveza cerveza” tras firmar con Sony Music

Indicó además que el efectivo la ha bloqueado del whatsapp, “por lo que le tuve que pedir a mi equipo de trabajo que le escriba, pero también bloqueó a uno de ellos y al otro ya no le responde”.

Finalmente, indicó que debido a este accidente ha tenido que cancelar algunos proyectos, incluyendo la grabación del videoclip de su más reciente sencillo.

“Hasta la fecha no me he podido recuperar de los daños del accidente, tanto a nivel físico como a nivel emocional (...) Espero las autoridades y los medios puedan ayudarme a hacer justicia con esta persona que me hizo daño y no quiso asumir la total responsabilidad. Gracias de antemano por su comprensión”; resaltó.