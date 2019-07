Wendy Sulca: “A los 15 años estuve a punto de desarrollar cáncer de tiroides"

¿Cómo llegaste a la música? Por medio de mis papás. Mi papá tocaba el arpa y mi mamá cantaba desde antes de que yo naciera.

¿Con qué tema llegaste a tus fans? Me hice conocida con la “La Tetita”, obviamente (risas).

¿Eras traviesa o tranquila durante el colegio? Era totalmente tranquila. Nunca le saqué “canas verdes” a mi mamá.

¿Alguna anécdota que recuerdes? Mi mamá nunca sufrió conmigo. Siento que ha sido afortunada por ese lado. Las canas verdes han aparecido por temas relacionados con mi carrera, como estafas o enfermedad, porque soy una persona sumamente enfermiza.

¿Tu salud comprometió tu carrera? No directamente, pero a los 15 años tuve complicaciones con mi salud y estuve a punto de desarrollar cáncer de tiroides.

¿Cómo sobrellevaste este tema? Al principio nos asustamos mucho; pesaba 42 kilos y mis ojos estaban muy saltones. Fui al INEN para descartar cáncer y fue un proceso bastante difícil, pero al final todo resultó bien. Estuve en tratamiento con yodo radioactivo para controlar el tema.

Fuera de los escenarios, ¿cómo es Wendy Sulca? Supertranquila, relajada. Si puedo, disfruto quedarme en casa, dormir hasta tarde, ver películas o ir al cine. Últimamente me animé a salir de mi zona de confort y he comenzado a ir a fiestas, a discotecas, recién a mis 23 años (risas).

¿Qué representa para ti la familia? Es lo más importante porque los amigos van y vienen, y las parejas también; pero la familia siempre va a estar ahí.

Wendy Sulca es... Creo que risueña, muy paciente y sincera. No me gusta el tema de las mentiras.

¿Un viaje soñado con tu mamá? Estados Unidos. Hay que aprovechar la visa (risas). Conocer Los Ángeles, sobre todo porque allá vive mi prima a quien no veo hace muchos años, y regresar a Argentina.

¿En qué te pareces a tus padres? A mi papá, en el sentido del humor. Él era el más carismático del mundo y me han dicho que me parezco en ese sentido. De mi mamá, heredé la terquedad, en el buen sentido de la palabra. Si ella quiere hacer algo, lo hace; eso he aprendido de ella.