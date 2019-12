La cantante nacional, Wendy Sulca, compartió en sus redes sociales una publicación en la cual revela que aún no se encuentra bien de salud, luego de un accidente de tránsito que sufrió en junio de este año.

“Debido al accidente que tuve hace 5 meses, he estado mal y no solo me ha afectado físicamente, sino también psicológicamente”, expresó en su cuenta de Instagram.

La artista aseguró que debido a estos problemas ha tenido que cancelar varias presentaciones que ya tenía pactadas.

El accidente fue ocasionado por un miembro de la Policía, quien ha optado por evadir su responsabilidad, dejando a la intérprete con contusiones en ambas rodillas y un derrame articular.

“El día 25 de junio de este año sufrí un accidente causado por el policía Rodolfo Zúñiga, quien me atropelló por accidente con su moto frente a la Escuela de Policías en Chorrillos, ocasionándome una contusión en ambas rodillas y un derrame articular”, aseguró.

“Luego del impacto, él dijo que se haría responsable de cubrir el tratamiento de mi recuperación. Hasta la fecha, solo ha hecho 1 depósito por la mitad del primer tratamiento. No ha querido asumir los gastos de terapias adicionales. A su vez, me ha bloqueado del WhatsApp, por lo que le tuve que pedir a mi equipo de trabajo que le escriba, pero también bloqueó a uno de ellos y al otro ya no le responde”, expresó indignada.

A pesar de todo, la cantante agradeció a todos sus seguidores por todo el apoyo que viene recibiendo.