Will Smith explica a niñas por qué no puede usar magia como en la película "Aladdin"│VIDEO

Aunque la película "Aladinn" tiene sus críticas, pero ha logrado estar en el primer puesto en las taquillas estadounidenses con 86,1 millones de dólares en su primer fin de semana de estreno.

Sin embargo, parte del éxito viene del actor que interpreta al "El genio" quien es Will Smith y demostró su lado tierno en un video publicado en Facebook.

Unas niñas le preguntaron si podía utilizar sus trucos de magia como en la película y el actor estadounidense tuvo una ingeniosa manera de responder.

"No puedo usar mis poderes porque la gente no puede saber que soy un genio, por eso tengo que actuar como una persona normal en público. A veces las personas les tienen miedo a los genios", explicó Will Smith.

Luego, les hizo pasar a la alfombra roja para que conozcan a los otros actores como por ejemplo a Naomi Scott quien interpreta a la Princesa Jasmín.

