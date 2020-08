'Winnie' Cooper de "Los Años Maravillosos" reaparece con sexy bikini [FOTOS]

La actriz Danica McKellar, quien hace 28 años dio vida a la pequeña 'Winnie' Cooper en la serie "Los Años Maravillosos", es hoy toda una mujer y sigue siento tan bella. Recientemente dejó constancia de ello y de que se mantiene pese al tiempo gracias a unas fotos que subió en su cuenta oficial de Instagram.

Hoy Danica McKellar o 'Winnie' Cooper tiene 41 años y no dudó en subir instantáneas tomando sol con un sexy bikini de color blanco y negro, acompañado de un sombrero color amarillo.

En estos años, Danica McKellar ha grabado algunos episodios para series de televisión como 'The Big Bang Theory', 'How I met your mother', y 'The Twilight Zone'.

Como se sabe, la actriz de "Los Años Maravillosos" estudió matemáticas y se graduó con mención honorífica en la Universidad de Los Angeles. Además, escribió un libro titulado "Las matemáticas no apestan: Cómo sobrevivir a las matemáticas en la educación media sin enloquecer o romperte una uña".

