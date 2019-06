Wisin sufre terrible caída en pleno concierto │VÍDEO

El reggaetonero Wisin sufrió una terrible caída el último sábado mientras se despedía de sus seguidores durante un concierto en Texas.

En el vídeo se puede observar que el artistas se encontraba despidiéndose del público y caminando hacia atrás cuando de pronto cae a un hueco.

Pese a la terrible caída, Wisin dejó un mensaje en sus redes sociales con la finalidad de que no se preocupen por él. "A veces hay situaciones que no están en nuestras manos. Gracias a Dios no pasó a mayores. Quedan unas pequeñas heridas de guerra pero como siempre nos levantamos y seguimos", escribió en Instagram.

"Espero que se hayan disfrutado el show. Aprovecho para agradecerle a todos los colegas y fans que me han llamado o escrito preguntando por la caída. Adolorido pero feliz de contar con todos ustedes", agregó.