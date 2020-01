​Xoana González lo cuenta todo ¿Hubo algo más que un beso entre Olinda y Mario?

La modelo argentina Xoana González estuvo en Trujillo con Mario Hart y Olinda Castañeda y fue testigo de la infidelidad que provocó la ruptura del piloto con Leslie Shaw ¿Fue solo un besito o pasó algo más? La gaucha lo cuenta todo.

"Quizá para la tele es muy fuerte decir que pasó otra cosa entonces dicen que es un beso", dijo Xoana Gonzalez quien fue testigo de los intensos bailes entre Mario Hart y Olinda Castañeda en la discoteca y de cómo perdieron el vuelo por dejarse llevar. "Yo vi que ellos perdieron el vuelo sin ir al hotel. Ellos fueron a la disco. Yo me quede en la disco hasta las seis de la mañana y los vi normal, con ganas. Le estaban metiendo reggaetón, perreo hasta abajo"

"Pero bueno, también hay que rescatar las cosas buenas, Mario Hart dio la cara y hay que rescatar esas cosas. Olinda Castañada también pidió sus disculpas. Ella no se ha robado al novio", agregó Xoana Gonzalez para tratar de ponerle paños fríos al asunto.

"Para mi el tema de la fidelidad no va por ahí...bajarse los pantalones o no. Fidelidad es ser mi confidente, estar ahi para apoyar y decir la verdad Creo que es un error que le puede pasar a cualquiera. se pueden confundir estaban con unos tragos de más empezó como un abraso y beso y uno cae ante la tentación. Se pueden confundir estaban con unos tragos de más empezó como un abraso y beso y uno cae ante la tentación".

ARREPENTIDO “Me disculpo con ella y con su familia”. Con esta frase Mario Hart confirmó que le fue infiel a su pareja Leslie Shaw el último fin de semana, luego de que el día miércoles salieran a la luz unos audios donde la modelo Olinda Castañeda le contaba a una supuesta amiga que “besó” al piloto e integrante de “Esto es guerra”.

“Sé que ahora me corro el riesgo de perder a la persona que amo. Si hay algo que tengo que decir es que no quiero que se siga haciendo de esto un show, una novela, ni que sigan las especulaciones. Me toca reconocer y asumir mi error. Cometí un grave error. De repente el error más grande de mi vida. Le fallé a la persona que amo. Y no solo a ella, sino a su familia, que le tengo un gran cariño, que siempre me trataron bien. Siempre dijimos que lo básico era la confianza”, manifestó Mario Hart a las cámaras de “América Espectáculos”.

Había problemas. El chico reality también reconoció las especulaciones que aseguraban que desde hace tiempo su romance atravesaba una crisis. “Nunca se rompió la relación. Estuvimos bastante distanciados, casi una semana y media que no hablamos. No entraré en detalles. Lo que tenga que hablar con Leslie lo haré entre cuatro paredes”, añadió Mario Hart.

