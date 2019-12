La modelo Xoana Gonzáles utilizó sus redes sociales para aclarar que su participación en la última transmisión del programa el "El Valor de la Verdad’ que protagonizó su exsaliente Renzo Spraggon fue grabado hace un mes, cuando ellos aún estaban juntos.

“El valor de la verdad de Renzo se grabó el 7/11, ese día terminamos y ya habíamos terminado una semana antes (busquen el programa de Magaly, ahí esta la fecha) y volvimos a hablar para ver que nos pasaba pero después de su valor de la verdad se terminó definitivamente”, se lee al comienzo de su publicación.

Xoana dio a entender que su separación de Spraggon estuvo motivada por las respuestas que dio ante el polígrafo.

“No me arrepiento de nada, ya que recordé lo que era querer y dejarse querer, y así si todo lo que se vivió hubiera sido una ilusión aprendí que se puede volver a querer a otra persona después de haberme divorciado”, expresó en su cuenta de Instagram.

Asimismo, aprovechó para rescatar lo mejor que le dejó esta corta relación.

“Sinceramente no me importa si fue real o no, porque para mí si lo fue y me dejó una enseñanza. Se agradece infinitamente porque ese aprendizaje se lo guarda uno para uno mismo, para nuestro crecimiento personal”, escribió.