La modelo argentina Xoana González se cansó de las palabras de su exesposo Rodrigo Valle y decidió enviarle un mensaje a través de las redes sociales.

Rodrigo Valle dijo: “que (Xoana) sepa que la quiero, que quiero que sea feliz y que no quiero que sufra, nada más”.

Ante esto, Xoana González respondió fuerte a Rodrigo Valle a quien pidió que la desbloquee si desea decirle algo.

“Todas estas cosas me la dijiste en vivo frente a frente la semana pasada! y de pronto hoy me decís “ te quiero “ y sino Queres q siga hablando de vos cómo ayer me amenazaste a través del abogado, no lo hagas vos tmp y si realmente me Queres decir algo me desbloqueas y me lo decís! Y si te cansaste de la chica nueva y Queres volver, sabes q ? Yo ya no te creo más y tmp vuelvo más ! #mujerempoderada #dignidad #amorpropio #estoyfuerte #soyfuerte”, escribió.