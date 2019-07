Xoana González anuncia el fin de su matrimonio con Rodrigo Valle

Se acabó. Luego de más de tres años de casados, Xoana González anunció el fin de su matrimonio con Rodrigo Valle a través de su cuenta de Instagram.

La argentina se casó por lo civil en diciembre del 2016, luego de casi dos años, tuvo que viajar a Argentina por una orden de captura que tenía en su contra por el caso de Melissa Loza; sin embargo esta situación no fue impedimento para que su ya esposo viajara hasta su país y realicen su boda religiosa.

A pesar que estuvieron un poco más de un año a la distancia, Xoana González pudo regresar al Perú resaltando que quería rescatar su matrimonio, pero esto no sucedió. La modelo anunció hoy que, junto a Rodrigo, tomaron la decisión de separarse.

Xoana González explicó su situación sentimental en una extensa carta de despedida a su aún esposo Rodrigo Valle. Además pidió a sus seguidores que no los ataquen, ya que bastante tienen con el fin de su relación amorosa.

Aquí te dejamos la carta que escribió Xoana González a Rodrigo Valle.

"Desde hace meses donde se me fue muy claro que a vivir conmigo a Argentina no se iría porque en sus prioridades primero está él, segundo él y tercero, él; que vengo en este duelo ... la culpa fue mía de seguir forzando, él siempre fue claro, yo fui la que no quiso ver o escuchar y en fin, no quiero entrar en detalles o exponer más de lo que ya se expuso, no hablaré nada en televisión o medios gráficos por respeto a nuestra historia y nuestras familias, nuestros sueños en ataúdes y proyectos que jamás serán. Lo explico por única vez para los que siguieron de cerca nuestra historia y quieren una explicación. Ya dejamos pasar más de 10 días para contarlo para no hacer papelones de que se una pelea y nada más. Ambos estamos de acuerdo que es definitivo. De hecho ya me enteré que está viendo alquilar otro departamento, yo pensaba que primero íbamos a hablar pero bueno está bien.

Lo mejor es en esta etapa es rescatar lo mejor y pasar este duelo y esta pérdida con mayor fortaleza posible. Les pido de corazón que no sea tratado con dureza a ninguno de los dos, ya bastante tenemos. Cada uno por separado hará su mea culpa o puede evolucionar o sacar aprendizajes de lo que se vivió y puede ver lo positivo. Jamás voy a hablar mal de él porque es hablar mal de mí porque es a quien yo elegí para toda mi vida ... quizás cada uno fue mirando a proyectos diferentes y no lo supe ver. Quiero recalcar y no irme por las ramas y hacer hincapié en esto: es un ser maravilloso, un ser de luz, vino a mi vida y me regaló una versión de mí, que había olvidado y esa versión que ama y apuesta por el amor, la tengo latente, me lo quedo para mí y para mi aprendizaje personal.

Donde te dicen que ya no sienten lo mismo o que ya no hay amor solo queda decir GRACIAS por entrar en mi vida y GRACIAS por lo que aprendí y GRACIAS por estar en esos momentos que no hubiera sabido qué hacer sin vos y haciendo un balance del último tiempo GRACIAS por no elegirnos y enseñarme a la fuerza a trabajar mi autoestima, a buscar y a encontrar sobre todo amor en mis familiares y amigas, a pedir ayuda, aunque a quien se la pido no esté dispuesto a darla, a hablar de lo que me pasa, a valorarme, a conocerme y sobre todo a quererme".