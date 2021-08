Xoana González no tuvo reparo en referirse sobre la polémica creada en el grupo de ‘Las Chicas Tulum’, conformado por Paula Manzanal, Jossmery Toledo, Macarena Gastaldo y Jamila Dahabreh, quienes se encuentran en el ojo de la tormenta luego de decirse de todo en televisión nacional.

Al respecto, la argentina mencionó que dicha situación no le sorprende y considera que cada quien hace con su vida lo que mejor le parezca.

“Pienso que cada uno es libre de hacer con su vida lo que quiera. Yo de andar buscando novio millonario, no va conmigo, porque soy súper romántica. No soy una mujer interesada”, expresó.

En ese sentido, la modelo confesó haber salido muchas veces con hombres adinerados, pero que nunca le deslumbró ese mundo de lujos. “He salido con hombres de mucho dinero y la verdad que no me llama la atención ese mundo, el dinero viene acompañado de un poder que te obliga a someterse a las decisiones de los demás”, agregó.

“Eso no me gusta, soy muy libre en mi forma de pensar y actuar. Hay gente con dinero que se confunde, no es el tipo de personas que me gusta a mí. Allá cada una busca lo que quiere, es problema de cada una. Si se quieren demandar que se demanden, que vuelvan a Tulum juntas, que se vayan a Tulum”, finalizó diciendo para El Popular.

