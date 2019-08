Xoana González indignada con publicación de su exesposo: "eras mi vida entera"│FOTO

Xoana González se mostró indignada por una reciente publicación de su exesposo, Rodrigo Valle, y compartió su sentir en su cuenta de Instagram.

Y es que Rodrigo Valle publicó un meme donde se podía leer lo siguiente: "Ella me dijo: ¿el gym o yo? A veces la extraño".

Xoana González no dudó en publicar la imagen y dejó entrever que no era gracioso que su esposo diera a entender que ella le pidió que dejara su profesión.

"¿Es gracioso este meme? ¿De verdad es gracioso? No deja de ser una separación, donde uno tiene que asumir que gran parte de su futuro no va a ser como lo planeaste y soñaste y es doloroso pero quiero rescatar que desde el primer día hubo mucho amor y hasta en la separación nos podemos soltar y hacerlo por ambos con amor. Si bien es doloroso una ruptura, un divorcio, un 'se termino', pero rescato la forma en la que lo estamos llevando y esto que es dar vuelta la pagina que estamos aprendiendo, por lo menos de mi lado es lindo y gratificante poder llevarlo con madurez, respeto y cariño", escribió Xoana González.

En ese sentido, la modelo argentina dijo que Rodrigo Valle era todo para ella, no solo su enamorado: "Estaría bueno no recibir mil mensajes mostrándome historias tontas porque duele porque no éramos enamorados o novios, eras mi vida entera".

Xoana González aclaró que siempre apoyó a Rodrigo Valle en su carrera y le pidió que no mande indirectas.

"Sigamos manteniendo el respeto y lo pongo publico porque vos lo pones publico, prediquemos con el ejemplo. Creo que siempre hablé espectacular y me gustaría lo mismo y sobre todo respeto, no mandar indirectas como si te hubiera pedido que elijas cuando yo te apoyé 3 años para que cumplas tus sueños".