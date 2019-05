Xoana González llegó al Perú y niega odiar a Melissa Loza (FOTOS Y VIDEO)

Tras tener orden de captura por un año y medio, la argentina Xoana González retornó a nuestro país.

La modelo argentina fue recibida por su esposo Rodrigo Valle y su club de fans, quienes llegaron con cariñosos carteles, globos y hasta flores.

Xoana González llegó acompañada con su perrito y se mostró feliz de haber retornado luego de recibir orden de captura en su contra por el juicio con Melissa Loza.

"Estoy muerta de sueño. Gracias por venir. Ya está. Fue un tiempo de aprendizaje. No tengo nada contra la otra persona. En verdad me merecía una bajada. Mi abogado me ha dicho que ya no abra la boca", fue lo que dijo la argentina.

Antes de su llegada, Xoana González anunció su retorno. "Feliz de volver al país que me dio todo... me explota el corazón de amor. Martes 7 am estoy en el Jorge Chávez y ya no soy una criminal peligrosa, prófuga con orden de prisión efectiva. Si bien suena gracioso pero fue horrible (tener) esa etiqueta durante un año y medio", escribió.

