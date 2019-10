La argentina Xoana González compartió a través de un video en su cuenta de Instagram, todo los regalos que le hizo su padre, ahora que se divorció de Rodrigo Valle.

Muy emocionada, la modelo contó desconocer que existían los regalos de divorcio y por eso publicó un video en donde se ve diversos cosas para decorar el hogar, como un reloj grande del que ella se enamoró y que su padre le logró regalar.

En las imágenes también se puede ver Xoana González gritando alegremente: “Regalos de divorcio, regalos de divorcio".

El video fue compartido por Xoana González con la siguiente descripción: “Papá sigue pagando en cuotas su traje de mi casamiento y ya me toco el regalo de divorcio !! Yo soy la más tacaña y él me engríe con todo esto ! No sabía q había regalo de divorcio ! Q festejos raros q hace mi papi !! Es el mejor del mundo”.

Hace solo un par de meses, Xoana González confirmó haberse divorciado de Rodrigo Valle, tras retornar de Argentina.