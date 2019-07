Xoana González: "¿Por qué tengo que conformarme con alguien que me dice 'no te amo' hace un año?"

Xoana González anunció el fin de su relación con Rodrigo Valle, a solo semanas de estar en el país luego vivir un año en Argentina por la orden de captura que tenía en su contra.

La modelo argentina se presentó en 'Mujeres al mando', y a pesar que no quería hablar del tema, Xoana contó que se borró un tatuaje, símbolo del amor que tenía hacia Rodrigo.

"No solo es soltar a la persona, sino todos los proyectos que teníamos juntos, el proyecto familiar. Otra persona que me acepte, que me quiera, volver a casarme, tener hijos", dijo con los ojos llorosos.

Xoana González reveló que los problemas vienes desde hace un año. Según contó, Rodrigo Valle asegura no sentir lo mismo que la argentina, es por eso que ha decidido alejarse por amor propio.

"Pero si una persona te dice hace un año 'no siento lo mismo que tú', ¿qué puedo hacer? Siento que 'amor propio' es alejarse (...) No quiero retomar la relación, ¿por qué tengo que conformarme con alguien que me dice 'no te amo' hace un año? Me quiero más a mí", resaltó.