Xoana González pone fin a su matrimonio: "Estoy harta de despedidas" (FOTOS)

La modelo argentina Xoana González decidió ponerle fin a su matrimonio con Rodrigo Valle de Paz y no fue por ninguna infidelidad o alguna situación similar. El motivo fue la distancia y las prioridades de ambos que fueron diferentes.

Xoana González comunicó la triste noticia a través de su cuenta de Instagram donde explicó los motivos, aunque dejó constancia que aún ama a su esposo Rodrigo Valle de Paz.

"Vengo sufriendo y rogando que vivamos en el mismo país, si no quieres que sea Argentina, irnos a la China pero juntos, en Perú no es que no quiera es que NO puedo entrar ( no es que no quiero es que no puedo ) y hace meses que dejó de interesarme ya mi caso, porque es más lo que te necesito en el día a día que otra cosa, tenemos objetivos y proyectos diferentes al igual que nuestras prioridades, te respeto pero yo no aguanto más!", escribió en un mensaje extenso.

Xoana González reveló estar harta de las despedidas con su esposo, quien estuvo viajando a Argentina para verse y en momentos especiales, pues ella no puede regresar al país.

"Mi amor por vos no cambia de un día a otro, te amo y te voy a amar siempre. Mi límite se superó en muchas ocasiones y hasta acá llego. Lamento decepcionarte, lamento no ser tan fuerte como vos o Tan mental, yo quiero otra cosa para mi... estoy harta de despedidas, desearía que eligieras quedarte conmigo en Argentina hasta que se solucione todo con abogados, lamentablemente tus prioridades son otras", agregó.

