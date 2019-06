Xoana González quiere "tomarse un café" con Melissa Loza y pedirle disculpas

Xoana González ha pasado bastante tiempo fuera del Perú por una orden de captura en su contra, esto luego del juicio con la modelo Melissa Loza.

La argentina afirmó sentirse arrepentida de haberle causado daño. Es más, afirmó que le gustaría sentarse con ella para pedirle disculpas.

"Quisiera tomarme un café con ella sin que haya prensa y decirle, de corazón, mirándole a los ojos, que me arrepiento del daño que le hice y a mucha gente", señaló.

"Ya pasó todo, ya no soy más una criinal con orden de captura, con prisión efectiva y todo eso. Suena gracioso, pero no lo es, no es bonito ser una criminal para la justicia" contó a Trome.