¡Revelador! Xoana Gonzáles confesó en una entrevista que su esposo Javier González se sometió a la vasectomía , una forma de anticoncepción permanente en hombres que obstruye el canal del esperma.

Según la modelo argentina, ambos decidieron que no tendrían hijos juntos tras largas charlas sobre la paternidad, en las cuales se tomó en cuenta diversos factores, entre ellos sus creencias religiosas y la pandemia.

“Sé que a muchos no les va a gustar la decisión o no lo van a entender, pero con Javier lo conversamos mucho, meditamos y decidimos que no nos convertiríamos en padres, por eso él se hizo la vasectomía. Optamos por este camino luego de pensarlo mucho, lo consultamos en terapia durante varios meses y estamos tranquilos, ya se lo comuniqué a mis padres”, confesó a Trome.

Sin embargo, Xoana González no descartó la posibilidad de convertirse en madre en el futuro. Según ella, si se les despierta el “instinto paternal”, no tienen problema con adoptar un niño.

“Creo que no hace falta tener un hijo biológico para ser madre porque puedes darle amor a tantos niños que están abandonados en este mundo, que no pidieron venir y necesitan amor”, señaló la estrella de “Onlyfans”.

Aun así, Xoana recalcó que adoptar todavía no es un plan a corto plazo. “Todo dependerá del momento y las circunstancias. Lo importante es que en este momento estamos bien, contentos y amándonos. Seguramente a algunos fans les gustaría verme con mi pancita”.

