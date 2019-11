Xoana González y Rodrigo Valle aparecieron en el programa “Magaly TV La firme” para hablar de las posibilidades de retomar su relación; sin embargo, la argentina dejó en “shock” a todos los presentes al confesar que tuvo un affaire con el mejor amigo de su exesposo.

“¿Tú estuviste con su mejor amigo acaso?”, preguntó Magaly a Xoana González luego que ella aseguró que no perdonaría a Rodrigo Valle si hubiera estado con su mejor amiga.

“Sí, con tu mejor amigo”, admitió Xoana González, quien explicó que se trataba del roommate de Rodrigo Valle y que todo ocurrió poco antes de firmar los papeles del divorcio.

“Era mi vecino también. Yo me sentía super mal y super dolida por lo que él me había hecho, sentía que no me amaba (...) hice cosas que yo sé que él no me las va a perdonar”, explicó la modelo.

Según Xoana González, no fue una infidelidad a su exesposo: “No fue infidelidad, fue reciente de habernos separado. Quería darle donde más le dolía”.

Tras la confesión de Xoana, Rodrigo Valle aseguró que ya no existen posibilidades de retomar la relación.