Xoana González apareció en la más reciente edición del programa ‘Magaly TV La Firme’ para realizar un espectáculo de pole dance.

Sin embargo, durante su show, la modelo argentina cayó de cabeza y se golpeó tan fuerte que Magaly Medina se acercó preocupada.

Al comprobar que estaba bien, la conductora comenzó a reír. “No te golpees la cabeza. Me dolió hasta a mí”, le dijo.

Por su parte, Xoana González no dejó de bromear sobre su caída: “La única neurona que tengo se me murió. Es que me entró el espíritu p****, la ‘Chuechona’ me entró”.

Pese a la fuerte caída, Xoana González continuó realizando el baile del tubo e incluso realizó un topless al final del programa.