Xoana González: "Ya estoy divorciada de Rodrigo Valle"

Xoana González confirmó que oficialmente está divorciada de Rodrigo Valle, con quien se casó por lo civil en diciembre del 2016. Un año después, la pareja contrajo matrimonio religioso en Argentina. Sin embargo, la relación no duró mucho más tiempo por la distancia y a la llegada a Perú, la argentina comunicó su ruptura con el modelo.

Ahora, Xoana González indicó que está nuevamente soltera. "Desde el lunes estamos divorciados y existe una cláusula donde no podemos hablar el uno del otro. Ya estamos separados legalmente, pero aún en dos meses nos darán el acta de la escritura del divorcio", declaró para diario Trome.

Asimismo, la modelo argentina sostuvo que no le cierra las puertas al amor. "No le he cerrado las puertas al amor, una se puede equivocar o tener errores, pero igual sigo creyendo en el amor", indicó para el diario en mención.