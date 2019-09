Video: Marisol Mayta

La modelo argentina, Xoana González, sorprendió a todos al tildar de “fuertes” los shows que Anelhí Arias ofrece en night clubs, pese a que ella se considera una mujer “open mind” (de mente abierta).

Xoana González asegura que a ella le gusta bailar sensualmente en sus shows pero que nunca se dejaría tocar por los asistentes. Incluso, la argentina revela que cuando se han querido propasar, ella simplemente termina el show.

Xoana González también dijo que cuando sea madre dejará de hacer esos shows. “Es fuertísimo eso, hasta para mí, que soy open mind, es fuertísimo. Yo no lo haría si tuviera hijos, yo lo hago ahora porque no tengo hijos y normal, pero el día en que sea mamá, yo lo veo medio raro”, dijo.

¿Anelhí dice que siempre las discotecas le piden esos show?

No, es más a veces hago stand-up en discotecas, bares, no me exigen estar sexy sino que entretengas a la gente. Nadie te dice que hagas topless ni nada de eso, jamás en la vida

¿Tú te dejarías tocar los senos?

No, de pronto si el chico que sube al escenario me gusta, pues me lo agarro ahora que estoy soltera. Es más a veces me he bajado del show cuando siento que se propasan o la gente que toma de más me toca la cola y yo no quiero, ahí si me levanto y me voy.

¿Cómo calificarías el show de Anelhí?

Es fuerte, pero hay público para todo y se respeta. O sea yo también he hecho show en lugares así, en night club, es normal, pero yo elijo hasta donde muestro y hasta donde llego, pero normal. Está bien que ella lo haga, cada uno hace lo que quiere.