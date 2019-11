La modelo argentina, Xoana González, sorprendió a todos al revelar, en pleno programa en vivo de Magaly TV La firme y frente a su exesposo Rodrigo Valle, que tuvo un romance fugaz con el mejor amigo de su ex.

Ahora, Xoana González reapareció a través de sus redes sociales para aclarar lo que estaba pasando realmente entre Rodrigo Valle y ella cuando tuvo su affaire con el mejor amigo de su exesposo.

La argentina señaló que ella ya estaba separada de Rodrigo Valle y que, por ese motivo, ella no fue infiel. Lo que sí admitió es que estuvo mal que se haya consolado en los brazos del mejor amigo del deportista.

“Cuando uno se separa, puede hacer lo que quiere, yo no fui infiel, no lo fui. Lo podía haber hecho con su hermano o su mejor amigo porque ya estábamos divorciados, cada uno era libre”, dijo.

Xoana González también afirmó que su exesposo ha jugado con sus sentimiento al darle falsas ilusiones de retomar su relación.

“Él juega con mi cabecita, con mi cerebro, porque yo me había separado de Renzo, al fin y al cabo no sé por qué lo hizo, yo quería ser sincera y a veces es mejor callarse”, agregó.

La argentina se encuentra rodeada de sus amigas quienes, afirma, no le aplauden lo que hace, sino que la aconsejan.

“Acá están mis amigas, me dicen de todo, me quivoqué, la fregué pero yo no fui infiel”, puntualizó.