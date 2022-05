Xoana González hace esta atrevida acción en su propia boda (VIDEO)

La modelo argentina Xoana González contrajo matrimonio este miércoles 14 de diciembre con Rodrigo Valle en las instalaciones del restaurante Rústica de Pachacamac y la ceremonia fue realizada a su estilo, es decir, llena de diversión e invitados contados con la mano.

Como era de esperar, Xoana González no podía dejar de hacer algún acto divertido en plena ceremonia y cuando el alcalde de esa comuna le preguntó si quería casarse con Rodrigo Valle, su pareja a quien anteriormente había dejado en el altar.

Xoana González se metió el anillo de bodas en la boca y cuando llegó la pregunta más esperada, se demoró unos segundos, pues le era imposible decir "Sí". Incluso terminó retirándoselo para poder responder, mientras sus invitados esperaban.

En esta oportunidad, Xoana González no dejó en el altar a su pareja, como lo hizo anteriormente. Fue él quien hizo saber la noticia a través de un post. “Ya fue la boda. Estoy parado aquí desde las 7:30 de la mañana. Me parece una falta de respeto lo que hizo, y no solo conmigo, sino también con los testigos. No sé por qué me dejó plantado. Me sorprende, porque Xoana fue la que me pidió matrimonio”, expresó Rodrigo Valle en ese entonces.

