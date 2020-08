En época de Coronavirus no se puede visitar a nadie y menos a la familia debido al distanciamiento social. Menos se puede visitar a las amistades, sin embargo nos sorprendió ver una fotografía de Christian Meier muy juntito a la actriz Angie Cepeda. Como se recuerda ambos protagonizaron años atrás la telenovela “Luz María”.

Fue Stephanie Cayo quien compartió dicha fotografía donde se aprecia al galán peruano muy cerca a la colombiana. En la instantánea también se aprecia a Stephanie Cayo con su esposo quien le agarra las piernas. De acuerdo a Stephanie esta imagen corresponde a un día soleado donde compartieron los cuatro un grato momento por el cumpleaños de Angie.

“Happy birthday Bella!! @angiecepeda Gracias por contagiarnos de tu alegría siempre y a mis amigos por convertir este verano en algo especial estando en casa.- This summer with this QuarenTEAM is making being at home awesome. #summer2020 #quarenteam”, escribió Cayo.

REENCUENTRO

Cabe mencionar, que este reencuentro entre Christian y Angie avivan los rumores nuevamente que la amistad que tuvieron años atrás traspasó al romance, aunque ninguno de los dos lo quiso confirmar en su momento. Pero con esta foto valga verdades que avivan otra vez esos comentarios.

Vale indicar, que fue Rodrigo González quien compartió en su cuenta de Instagram la instantánea.