Isabel Acevedo arremetió contra Christian Domínguez luego que el cantante advirtió con mostrar pruebas en su contra si es que ella seguía hablando de él.

Según “Chabelita”, tiene la conciencia “limpia” y no tiene miedo del líder de la Gran Orquesta: “El que no la debe, no la teme, así que yo estoy tranquila, estoy con la conciencia limpia”.

“¿Me ves atemorizada? No, no estoy para perder mi tiempo, estoy trabajando. ¿Para qué (responderle)? Es perder mi tiempo, yo genero de otra manera, no así”, señaló.

Sin embargo, pese a decir que no iba a responderle, sí lo terminó haciendo y hasta se burló de los comentarios del cumbiambero: “Ya no me sorprende ya, está reviviendo el capitulo día tras día”, comentó para “América Espectáculos”.

“Chabelita” asegura que está mejor que nunca: “Estoy joven, estoy trabajando, estoy creo en uno de los mejores momentos, tengo amigas increíbles, así que estamos disfrutando”.

En ese sentido, pidió a su expareja que deje de mencionarla: “Hablar de ese tema me cansa, o sea ya cuatro meses, tiene otra persona a su lado, o sea ya déjame en paz”.

“Mínimo (por respeto a Pamela Franco), exacto”, agregó.

Chabelita vuelve a arremeter contra Christian Domínguez - diario Ojo

VIDEOS RECOMENDADOS

Sofía Franco confirma que su hijo pasará prueba de coronavirus- diario Ojo

TE PUEDE INTERESAR