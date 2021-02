El conductor de “Mi mamá cocina mejor que la tuya”, Yaco Eskenazi, compartió un tierno mensaje para su esposa Natalie Vértiz luego de que ella anunciara su segundo embarazo.

Yaco Eskenazi se mostró agradecido porque Natalie Vértiz le vuelve a dar alegría a su vida con la llegada de su segundo hijo.

“Me sigues regalando vida mi amor @msperu desde que empezamos a caminar juntos supe que en cada paso me harías creer que el verdadero amor existe. Aún cuando pensaba que ya no se podía ser más feliz, me sigues enseñando que contigo la felicidad es infinita”.

Por ello, Yaco Eskenazi no dudó en agradecerle públicamente a través de Instagram y junto a una tierna fotografía.

“Gracias reina por darme lo que siempre soñé, te amo y prometo cuidar nuestra familia ( hoy de 4) mientras tenga aire para respirar. Ride or die x 4 y ahora que vendrá ?”.

