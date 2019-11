Yaco Eskenazi admitió que se encuentra distanciado de Nicola Porcella, con quien saltó a la fama años atrás en el programa “Esto es guerra”.

El actor se refirió a su actual relación amical con Nicola Porcella y admitió que ya no es muy cercano al modelo.

"Estamos distanciados”, fue la contundente respuesta de Yaco Eskenazi al ser consultado sobre Nicola Porcella.

¿Se acabó la amistad?

Los históricos capitanes de “Esto es guerra” ya no hablan, pero Yaco Eskenazi asegura que su amistad continúa.

Sin embargo, el actor aseguró que no tiene ningún proyecto televisivo con Nicola Porcella.

“A mí no me han dicho nada, así que no tengo idea de donde salieron esos rumores. Ya no converso con Nicola hace tiempo", explicó el conductor de “Mi mamá cocina”.