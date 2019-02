Yaco Eskenazi no mete a las manos al fuego por amigos realities involucrados en denuncia de André Castañeda

Yaco Eskenazi se pronunció respecto a la denuncia que hizo André Castañeda sobre una amiga suya que fue drogada en una fiesta dentro de una casa de playa, en Asia y en el que estarían involucrados tres conocidos chicos reality. El ex guerrero señaló que nadie tiene el derecho de incentivar a una joven algo que ella no quiere.

“Me parece bien que lo haya hecho público porque eso no se le hace a ninguna persona. Forzar a una mujer para que consuma algo no es una persona normal. ¿Ahora cuál será la realidad?. La verdad, no tengo la menor idea, esperemos que se aclare y que se resuelven estas cosas", señaló.

Al mencionarle a Nicola Porcella, él contestó que no tenía idea. "Yo vivo en un ambiente familiar y solo me dedico a mi familia. Más allá que yo haya estado en EEG o haya compartido una parrilla con amigos en mi casa no sé más. Yo no los he visto nunca en una actitud así", agregó.

Sobre poner las manos al fuego por tus amigos, contestó que no. "Yo pongo las manos al fuego por mi esposa, mi mamá, mi hermana y mi hijo. Después lo que hace cada uno en su intimidad es cosa de ellos. Yo como te digo no tengo la menor idea, es como si me preguntaran que hacen ustedes y yo ni idea", añadió.

Brinda recomendación

De otro lado, el ex capitán de los Leones dijo que la persona afectada debería recurrir a las autoridades. “Estas personas tienen que salir y contar lo que ha pasado. Yo concuerdo con André, tengo una hermana, primas y no es justo que por salir a divertirse te den un trago. ¿Qué no quiere hacerlo por el rechazo social? No lo creo, al contrario eso animaría (a otras a denunciar)”, indicó.

¿Están amenazando de muerte a la chica? "No, imagínate ya estamos hablando de ligas mayores. Ya no digo nada más. Lo que pase en esas fiestas no sé. No estoy en esa etapa de mi vida, pero imagínate le ponen algo a su trago y no me sentiría bien", finalizó

EL DATO

Yaco Eskenazi sostuvo que depende de cada persona si se realiza un examen toxicológico. Recordó que en EEG se mencionó sobre eso, por la "pichicata" y anabólicos, pero eso lo maneja cada producción.

