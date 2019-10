Yaco Eskenazi confesó para el programa de YouTube ‘Morbo’ cuál fue el costoso regalo que le entregó Jefferson Farfán cuando lo conoció en la Videna, durante un evento deportivo donde le regaló una camiseta de ‘Los Leones’ al hijo del futbolista.

El conductor de TV sorprendió al revelar que el “10 de la calle” tuvo un tremendo detalle con él, cuando le consultó por unas zapatillas que anhelaba tener, pero que no había encontrado hasta ese momento. Las zapatillas Yeezy cuestan aproximadamente más de 3000 mil dólares.

La historia que contó Yaco Eskenazi

“Un día me invitan a la Videna, donde entrena la selección, ahí estaba el hijo de Jefferson que era de hincha de Los Leones, en ese tiempo estaba en el reality. Yo fui, lo conocí y le regalé una camiseta de Los Leones, ahí me hice amigo de Jefferson y hablando de nuestras épocas de vacas flacas, coincidimos en que no nos importaba tener un polo o jean, sino unas buenas zapatillas, unas chéveres”, aseveró.

Para luego contar que: “ahí le dije 'me he pasado buscando unas Yeezy, ¿tú no tienes un proveedor? Y me dice ‘espérate un ratito’, se pone a hablar por teléfono, y 20 minutos después viene su chofer y me entrega las Yeezys”, dijo reviviendo el sorpresivo momento que vivió con el futbolista.

“Unas zapatillas que, probablemente, jamás iba a tener en mi vida”, expresó Yaco Eskenazi.